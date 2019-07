Harry en Meghan in de top-25 meest invloedrijke online personen

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan staan op de lijst van Time Magazine van de 25 meest invloedrijke personen op internet. De lijst is voor de vijfde keer samengesteld door het Amerikaanse tijdschrift. Er staan veel Amerikaanse beroemdheden op de lijst, zoals president Trump, zangeres Ariana Grande en rapper Cardi B. Verder is een plek weggelegd voor de demonstranten in Hongkong.

Bij het samenstellen van de lijst keek Time naar een aantal zaken, zoals de wijze waarop de bekendheden zichzelf en hun uitlatingen in het nieuws brachten. Ook de impact die die uitingen op mensen hebben, werd meegenomen.

Time zette Harry en Meghan mede in de lijst omdat hun Instagram-account een uur na de lancering in april al zes miljoen volgers had. De teller staat inmiddels op negen miljoen.

Het paar gebruikt het account verder om belangrijk nieuws naar buiten te brengen, zoals onlangs de geboorte van hun eerste zoon Archie. Verder gebruiken ze het kanaal om aandacht te geven aan goede doelen als mentale gezondheid en lhbt-organisaties. Hiermee hebben ze volgens Time een grote invloed op het nieuws.