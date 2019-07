Haagse imam vervolgd die andersgelovigen varkens noemde

Het Openbaar Ministerie vervolgt een imam uit Den Haag voor groepsbelediging. De 50-jarige man zou twee jaar geleden in een preek niet-moslims en moslims die niet soennitisch zijn varkens hebben genoemd.

De imam sprak tijdens een middagdienst in augustus 2017. Vanwege een herdenking waren er meer mensen dan gebruikelijk in de moskee. Toen hij merkte dat een deel van de aanwezigen afkeurend reageerde op zijn woorden, deed hij er volgens het OM nog een schepje bovenop. Drie mensen deden aangifte bij de politie.

Een woordvoerder van het OM wil gezien de privacy niet zeggen hoe de imam heet of om welke moskee het gaat. Aanstaande maandag is een eerste zitting in de zaak.