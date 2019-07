Kinderen geven soms (veel) geld aan TikTok-idool: 'Voelde niet goed'

Een aantal bekende Nederlandse TikTokkers heeft nu afgesproken om geen geld meer te vragen van hun volgers. Quinten Verschure heeft bijna 300.000 volgers en is zelfs helemaal gestopt met de livestreams. "De druppel voor mij was dat ik een berichtje kreeg van een meisje dat geld had gedoneerd en daarna gedoe kreeg met haar moeder. Ze had dat namelijk via de creditcard van haar ouders gedaan, die was gekoppeld aan haar Apple ID. Ik voelde me toen echt heel schuldig. Dat geld heb ik ook teruggegeven."

Als Verschure nu via een livestream met zijn volgers wil praten, gaat hij live via zijn Instagram-account. Het is namelijk niet mogelijk om de functie waarmee kijkers geld kunnen doneren uit te zetten. "Ook al zei ik dat ik geen gifts wilde, bleven ze het sturen. Sommige mensen zijn zó fan, dat ze veel voor hun idool over hebben. Dat merkte ik zelf ook: als ik vroeg of ze mijn laatste honderd berichten wilden liken, dan deden ze dat."

Verschure heeft veel geld verdiend met de app. Hoeveel precies wil hij niet zeggen, maar het ging wel eens om honderden euro's per dag. De helft van dat bedrag mag hij zelf houden, de rest gaat naar TikTok. "Ik kreeg wel eens donaties van 50 dollar. Op het begin denk je: 'wow super leuk, heel veel geld'. Maar toen ik erachter kwam dat die donateurs meisjes zijn van 10 of 11 jaar voelde ik me op een gegeven moment toch wel schuldig."