Publiek geheim na blunder zwart-op-wit: kernwapens in Volkel

Op de Nederlandse luchtmachtbasis Volkel, in Noord-Brabant, liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Wat al jaren werd verondersteld, is per abuis ook in een officieel document van de NAVO beland.

Uit het document, een conceptrapport van de Parlementaire Assemblee van de NAVO getiteld A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and allied nuclear forces, blijkt dat de VS binnen de NAVO ongeveer 150 kernwapens bij Europese bondgenoten heeft opgeslagen. Dat meldt de Vlaamse krant De Morgen, die het conceptrapport kreeg van een Vlaamse parlementariër van de partij Groen.

Naast Volkel worden Kleine-Brogel (België), Büchel (Duitsland), Aviano en Ghedi-Torre (Italië) en Incirlik (Turkije) genoemd. De wapens, met name B61-vrijevalbommen, kunnen door zowel Amerikaanse als geallieerde vliegtuigen worden afgeworpen.