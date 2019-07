Vrouwen willen dichter bij huis werken dan mannen

Mannen zijn bereid om verder te reizen voor een baan dan vrouwen. Vrouwen willen gemiddeld zo'n 28 kilometer reizen naar hun werk. Dat is minder dan mannen, die 49 kilometer geen bezwaar vinden. Dat blijkt uit ABN Amro's analyse van de zoekopdrachten op werk.nl, de site van uitkeringsinstantie UWV.

Het werk-zoekgebied van mannen is daardoor ruim 7300 vierkante kilometer, terwijl dat van vrouwen rond de 2300 vierkante kilometer is.

Voor vrouwelijke werkzoekenden leidt de kleinere bereidheid om te reizen tot verminderde carrièrekansen, zegt ABN Amro. Dat heeft ermee te maken dat het gebied waar ze werk zoeken kleiner is en dus de kans op een geschikte baan ook slinkt.

Positief effect

Door dichter bij huis te solliciteren krijgen vrouwen soms wel een baan die iets minder betaalt. Ze krijgen er volgens de onderzoekers wel meer welzijn voor terug. En die keuze geldt niet alleen voor moeders met jonge kinderen.

"Het lijkt erop dat voor Nederlandse vrouwen de wens om minder ver van huis te werken breed wordt gedragen, ongeacht de leeftijd. Het enige wat wij weten, en dat vind ik opmerkelijk, is dat vrouwen ongelukkig worden van lang reizen en mannen helemaal niet", zegt hoofd Nederland bij ABN AMRO Economisch Bureau Sandra Phlippen. Wat er achter dat verminderde geluk zit, weten de onderzoekers niet.

Overigens is het niet zo dat wie verder wil reizen, per definitie een grotere kans op werk heeft. Dat komt doordat vacatures voor sommige beroepen door het hele land verspreid liggen, waar voor andere beroepen een lange reistijd noodzakelijk is.

Thuis werken

Naast sekse speelt opleiding een rol in de bereidheid van vrouwen om te reizen. Hogeropgeleiden zijn bereid om verder te reizen (meer dan 30 kilometer) voor een baan dan lageropgeleiden. Dit komt onder meer doordat er bij deze functies meer mogelijkheden zijn om af en toe thuis te werken. Voor het type werk waar lageropgeleiden op solliciteren, is dit minder vaak het geval.