Politie haalt vier inbrekers van dak bedrijfspand in Son

Vier mannen zijn gisteravond op heterdaad betrapt toen ze wilden inbreken in een pand van de Mediamarkt in Son in Noord-Brabant. De mannen hadden een tas met gereedschap bij zich en stonden op het punt de winkel binnen te dringen.

De politie was gewaarschuwd door een beveiligingsbedrijf, dat via camera's had gezien hoe een ladder op het dak werd getrokken, schrijft Omroep Brabant.

De vier zijn met een hoogwerker van het dak gehaald en aangehouden.