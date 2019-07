'Banken en verzekeraars staken miljarden in schaliegas- en plasticbedrijven'

Nederlandse banken en verzekeraars hebben de afgelopen negen jaar zo'n 5,3 miljard dollar in grote schaliegas- en plasticbedrijven gestoken. Het grootste deel van deze financieringen, bijna vier miljard dollar, kwam van de ING. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer, een samenwerkingsverband van milieu-, burgerrechten- en dierenorganisaties.

Daarnaast wordt er door banken en verzekeraars in Nederland voor vier miljard dollar belegd in deze bedrijven. Verzekeraars Aegon en Allianz zijn de grootste beleggers. Het gaat om investeringen en beleggingen in bedrijven als Shell, Exxon Mobil en chemiebedrijf DowDuPont.

De Rabobank heeft geen investeringen gedaan in de grote schaliegasbedrijven, zo blijkt uit het onderzoek. Triodos, de Volksbank en NIBC hebben geen geld gestoken in grote plastic- of schaliegasbedrijven.

De organisaties achter het onderzoek wijzen erop dat er plastic een groot probleem is. Het belandt massaal in oceanen en veroorzaakt bovendien veel CO2-uitstoot, stellen ze. Bij het onderzoek was ook de Plastic Soup Foundation betrokken. Er is ook een link tussen plastic en schaliegas, melden de organisaties: als bijproduct van schaliegas wordt ethaan gebruikt, dat weer kan worden omgezet in ethyleen, waarmee plastic wordt gemaakt.

Financiële prikkel

"Steeds meer mensen doen hun best om duurzamer te leven, maar het geld op hun bankrekening wordt gebruikt om méér plastic te produceren en schaliegas te winnen", zegt Evert Hassink, de woordvoerder van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer en verbonden aan Milieudefensie.

Banken en verzekeraars zouden bedrijven richting duurzame keuzes kunnen sturen, denkt Hassink. "Als banken en verzekeraars niet meer investeren of beleggen in deze bedrijven wordt geld een probleem voor ze. Dat kan ze overtuigen om duurzamer te werk te gaan."

Andere manieren

ING, volgens de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer de grootste financier van schaliegas- en plasticbedrijven, laat aan de NOS weten bewust te hebben gekozen om te investeren in bedrijven die actief zijn in de gaswinning. "De ING financiert geen kolencentrales meer. Gasopwekking speelt een belangrijke rol in de energietransitie omdat het de Verenigde Staten bijvoorbeeld in staat stelt om kolencentrales te sluiten", laat een woordvoerder weten.

Aegon, een van de grootste beleggers in schaliegas- en plasticbedrijven, wil juist door zaken te blijven doen het gedrag van bedrijven als Shell beïnvloeden en in lijn brengen met de klimaatdoelen van Parijs, zegt een woordvoerder. Allianz, de andere grote belegger, kon nog niet reageren op de resultaten van het onderzoek.