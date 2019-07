Trumps taalgebruik 'schokt velen, maar verrast weinigen'

In Amerikaanse media worden de tweets van Trump breed uitgemeten, hoewel die volgens bijvoorbeeld CNN wel passen in een bestaand patroon. "Zijn woorden schokken velen, maar verrassen weinigen", vat The New York Times samen.

The Washington Post verbaast zich vooral over het zwijgen van veel Republikeinen. Ooit, schrijft de krant, kon de Amerikaanse leider rekenen op kritiek van zijn partijgenoten wanneer hij bepaalde normen overtrad, "maar die tijd lijkt voorbij". Volgens VS-correspondent Van der Horst komt dat door Trumps populariteit in de partij. "De Republikeinse fractie in het Congres is na de tussentijdse verkiezingen misschien geslonken, maar in het Huis en de Senaat is het aantal leden dat achter Trump staat juist toegenomen."

En CNN meldt dat Republikeinen zich misschien wel ongemakkelijk voelen over de woorden van de president, maar dat de meeste partijgenoten zo tevreden zijn met zijn ideologische koers dat ze bereid zijn om nu een oogje dicht te knijpen.

Republikeinen

Ondanks dat zijn er toch enkele partijgenoten die wel degelijk kritiek hebben op Trumps woorden. Volgens de Republikeinse senator Susan Collins ging de president daarmee over de schreef. "Hij moet dat terugnemen." Haar collega Patrick Toomey, ook van de Republikeinse partij, liet vandaag weten: "We moeten de ideeƫn van Democraten op inhoud verwerpen, niet op basis van afkomst."

Maar volgens senator Lindsay Graham, die dit weekend nog met Trump op de golfbaan stond, "weten we allemaal" dat de vier Congresleden over wie het gaat "antisemitisch" en "anti-Amerika" zijn. Wel zei Graham vanmorgen op Fox News Radio dat ze eerlijk zijn gekozen, hoewel ze een "walgelijke agenda" hebben "die de Amerikanen zullen afwijzen".