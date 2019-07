Grote brand bij afvalverwerker in Waalwijk

Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Waalwijk is vanavond brand uitgebroken. Een berg afval heeft vlamgevat. Boven het industrieterrein Haven Zeven zijn grote, zwarte rookwolken te zien.

Omdat de rook in de richting van bewoond gebied trekt, hebben de hulpdiensten een NL-Alert verstuurd. Daarin werden omwonenden opgeroepen om hun ramen en deuren gesloten te houden tegen de rook.

Er is inmiddels opgeschaald tot zeer grote brand in verband met de waterwinning. Het is nog niet bekend of bij de brand giftige stoffen vrijkomen, meldt Omroep Brabant. Een aanhanger en container met asbest die op het terrein staan, worden door de brandweer extra in de gaten gehouden.

Het kan nog uren duren voordat de brand is geblust.