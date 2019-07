Telkens een andere prijs voor dezelfde peer: fruittelers willen betere prijs

Volgens ceo Coucke leidt de termijnmarkt niet per se tot hogere prijzen in de supermarktschappen. "Het grappige is dat de prijs die de boeren vragen niet hoog is, maar normaal."

Zo was de verkoopprijs van peren afgelopen jaar op een gegeven moment de helft van de kostprijs, zegt hij. "Wij hebben daarnaast ook geen baat bij te hoge prijzen; dan stijgt de productie en is de prijs door het toegenomen aanbod het jaar erop weer slecht. De consument betaalt dus niet per se meer, maar moet wel weten dat de fruitboer een normale prijs krijgt voor zijn product."

Alternatieven

Het is overigens niet zo dat elke boer volledig is overgeleverd aan de (dag)grillen van de markt. Vastlegging op contractbasis, waarbij een bepaald volume wordt afgenomen tegen een bepaalde prijs, komt ook voor. Dat is een minder risicovolle manier van verkopen. Een voorbeeld daarvan is het opkopen van een deel van de productie. Maar de totstandkoming van die prijs is niet transparant, zegt ceo Silvia Janssen van handelsplatform Service2Fruit.

En dat is wel de wens van zowel boeren als de politiek.