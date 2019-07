'Hongerprobleem groeit: 820 miljoen mensen hebben niet genoeg te eten'

Het aantal mensen dat wereldwijd honger lijdt is vorig jaar voor het derde jaar op rij toegenomen. Meer dan 820 miljoen mensen hadden in 2018 niet genoeg te eten, staat in een rapport van de Verenigde Naties. Tegelijk is het aantal mensen met obesitas de afgelopen jaren ook gegroeid.

Uit het rapport blijkt dat de honger toeneemt in bijna heel Afrika. In Azië is een lichte daling te zien, met uitzondering van West-Azië. Ook in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied groeide het aantal mensen dat ondervoed is, grotendeels als gevolg van conflicten in Zuid-Amerika. Naast conflicten worden economische onzekerheid en bijvoorbeeld natuurrampen genoemd als belangrijke oorzaken.

Verder schrijft de VN dat een kwart van de wereldbevolking, dus 2 miljard mensen, moeilijk aan veilig en voedzaam eten kan komen, bijvoorbeeld door geldproblemen. Daarom wil de VN dat landen ook iets doen tegen deze 'voedselonzekerheid'. "Als we alleen kijken naar honger, missen we veel van de groeiende problemen die we zien", zegt Cindy Holleman, hoofdeconoom bij de VN-voedsel- en landbouworganisatie FAO.

Obesitas

Volgens de organisaties leidt de voedselonzekerheid, die ook ongeveer 8 procent van de mensen in Europa en Noord-Amerika treft, bijvoorbeeld tot obesitas of een fysieke en mentale achterstand bij kinderen. In 2016, het laatste jaar dat er cijfers waren over obesitas wereldwijd, waren 822 miljoen mensen te zwaar.

"We zijn de controle kwijt over obesitas", zegt secretaris-generaal Jose Graziano da Silva van de FAO. "We anticipeerden op een grote hongersnood in Azië. Nu verwachten we een grote crisis door de groeiende obesitas. Deze trend kost meer tijd en is moeilijker op te lossen dan honger."

De secretaris-generaal vindt dat regeringen zich te veel hebben gericht op het aanbod van voedsel en niet op de kwaliteit ervan. "Ze denken dat mensen wel goed eten als er voedsel beschikbaar is. Dat klopt niet helemaal."

In Afrikaanse landen werd het groeiende obesitasprobleem vorig jaar ook opgemerkt. NOS op 3 zocht uit hoe dat zit: