Ruim twee jaar cel voor Haags IS-lid in Syrië

Een Haagse Syriëganger is veroordeeld tot 26 maanden cel plus tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Den Haag rekent het de 23-jarige man zwaar aan dat hij lid werd van Islamitische Staat in 2015, dus na het uitroepen van het kalifaat.

Hij wist op dat moment dat IS een terroristische en misdadige organisatie is, redeneert de rechtbank. De man had bovendien een eed van trouw afgelegd aan IS, had een IS-identiteitsbewijs en kreeg onderdak en loon van de organisatie.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar celstraf geëist omdat hij ook zou hebben meegevochten met IS. Maar dat is volgens de rechtbank niet bewezen. Het sprak bovendien in zijn voordeel dat hij vrijwillig is vertrokken uit Syrië en naar eigen zeggen afstand heeft gedaan van het radicale gedachtengoed.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst schat dat uit Nederland de afgelopen jaren ongeveer 300 jihadistische mannen en vrouwen zijn vertrokken naar Syrië en Irak. Zo'n zestig van hen zijn teruggekeerd en negentig gesneuveld. De meeste anderen verkeren nog in Syrië en Irak.