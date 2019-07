Dodelijke brand in Duits bordeel vermoedelijk aangestoken

De fatale brand in de saunaclub annex bordeel net over de grens bij Nijmegen was vermoedelijk aangestoken, zegt de Duitse politie. Bij de brand kwam dit weekend een 64-jarige Nederlandse man om het leven.

De brand in de Gallardo Saunaclub in Hamminkeln brak in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.15 uur uit. Hulpdiensten vonden het slachtoffer in een ruimte van de club. Reanimatie mocht niet baten.

Door de brand is het pand volledig verwoest. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar de politie heeft genoeg aanwijzingen om een onderzoek te beginnen naar brandstichting met de dood tot gevolg. Hiervoor is nog niemand aangehouden.

Na de brand werden wel drie mannen opgepakt die het blussen bemoeilijkten. Ze spoten elkaar met brandslangen nat.