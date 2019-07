Balkons onder stroom in Den Haag door kortsluiting

In Den Haag heeft vanmiddag de reling van meerdere balkons in de Herman Costerstraat onder stroom gestaan. De bewoners mochten enige tijd hun balkon niet op.

De brandweer laat aan Omroep West weten dat er stroomkabels op het dak van een aanbouw lagen, die vermoedelijk kortsluiting hebben veroorzaakt. Bij elk portiek stond een agent om mensen die nog niet op de hoogte waren te informeren.

Een woordvoerder van netbeheerder Stedin zegt dat het een bijzondere situatie was. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. We hebben de stroom eraf gehaald, want anders kunnen er heel gevaarlijke ongelukken gebeuren."

Het gevaar is inmiddels geweken. Monteurs moeten het probleem verhelpen.