Enorme bloemkoolkwal van 1,5 meter gespot voor Zuid-Engelse kust

Bioloog Arthur Oosterbaan van het Texelse natuurcentrum Ecomare noemt de beelden "prachtig". De zeepaddenstoel komt langs alle kusten van Europa massaal voor, vertelt hij. Het weekdier wordt ook wel bloemkoolkwal genoemd, omdat zijn acht vangarmen lijken op de structuur van een bloemkool.

Meestal bereiken zeepaddenstoelen een doorsnede van zo'n veertig à vijftig centimeter, zegt Oosterbaan. "Maar soms groeien ze uit tot reuzenkwallen."

Doorgroeien

Dat heeft te maken met de zachte winter. "Normaal beginnen de zeepaddenstoelen in juli, nu dus, als kleine kwalletjes. In augustus en september zijn ze volwassen. Dan kun je ze veel zien, ook in Nederland. Daarna gaan de kwallen dood door de kou. Maar in een warme winter blijven ze leven en groeien ze door. De zeepaddenstoel voor de kust van Zuid-Engeland is er dus eentje van vorig jaar."

Een aantal jaar geleden werden er ook enorme zeepaddenstoelen gespot voor de Nederlandse kust. "Die hadden een doorsnede van negentig centimeter", zegt Oosterbaan. De bloemkoolkwal op de beelden van Lizzie Daly en Dan Abbot is volgens hem vergelijkbaar met die van toen in Nederland.

Ongevaarlijk

Als je in de nazomer een kobaltblauwe kwal als bol op het strand ziet liggen, dan is de kans groot dat het om een reuzenpaddenstoel gaat, zegt Oosterbaan. Gevaarlijk is die trouwens niet. Oosterbaan noemt de kwal "totaal onschuldig" voor mensen. "Ze hebben natuurlijk wel netelcellen, maar die zijn heel zwak. Het is een niet-stekende soort kwal."

Maar toch beter niet aanraken als je dit jaar naar het strand gaat.