Hype om app die je ouder laat lijken, maar hoe zit het met je privacy?

Google en Facebook hebben waarschijnlijk de grootste verzameling gezichten. Hoeveel van die databases er zijn, is niet bekend, schreef The New York Times dit weekend.

Gezichten in zulke databases worden vaak gebruikt om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen voor betere gezichtsherkenningssoftware. Deze technologie analyseert zo veel mogelijk gezichten en leert daardoor hoe je mensen kan identificeren. Of dat met FaceApp ook gebeurt, is niet duidelijk.

"Er is nu een race gaande tussen verschillende bedrijven en overheden om deze kunstmatige intelligentie te ontwikkelen", zegt Austin. "En we hebben geen idee waar dat in de toekomst voor wordt gebruikt."

FaceApp heeft niet gereageerd op vragen van de NOS.