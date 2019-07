Raket gevonden bij rechts-extremisten in Noord-Italië

Bij huiszoekingen in Noord-Italië heeft de politie een wapenarsenaal van rechts-extremisten gevonden. Daarbij zijn drie arrestaties verricht.

Italiaanse media zeggen dat het onderzoek was gericht op Italianen die hebben gevochten in de Oost-Oekraïense regio Donbass. Extreemrechtse strijders vochten daar mee tegen pro-Russische opstandelingen.

Het onderzoek kwam aan het rollen toen een speciale politie-eenheid vorig jaar mensen afluisterde die een Franse raket wilden verkopen voor 470.000 euro. Deze raket is nu gevonden in een vliegtuighangar.

Verder zijn bij een van de arrestanten in de plaats Gallarate dertig jachtgeweren, pistolen, bajonetten, munitie en antieke nazistukken in beslag genomen. Volgens de politie gaat het om een man die in 2001 als senaatskandidaat voor de extreemrechtse Forza Nuova-partij op de kieslijst stond.

Bekijk hieronder wat de politie allemaal heeft gevonden: