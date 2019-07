Bedrijven in jaarverslagen vaag over klimaatimpact

Veel grote Nederlandse bedrijven hebben het in hun jaarverslag over de klimaatimpact van hun bedrijf, maar echt concrete informatie wordt meestal niet gegeven.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hoogleraar Auditing Dick de Waard analyseerde jaarverslagen van 199 beursgenoteerde en private bedrijven.

Onder meer Shell, AkzoNobel, KPN, NS en de Rotterdamse haven werden onder de loep genomen. De onderzoekers keken naar hoe transparant de bedrijven zijn over wat ze doen om hun klimaatimpact en de uitstoot van CO2 te verminderen. Veel bedrijven blijken het onderwerp wel te benoemen, maar over het algemeen geen concrete cijfers te delen.

"Bedrijven schrijven best veel over klimaat, maar dat zijn dan algemene toelichtingen op strategie en beleid", zegt De Waard tegen RTV Noord. "Die teksten lijken vaak uit de koker te komen van de afdeling communicatie."

Richtlijn

De Europese Unie voerde in 2017 een richtlijn in die organisaties van openbaar belang ertoe verplichtte informatie over duurzaamheid op te nemen. Tot de organisaties van openbaar belang worden in ieder geval beursgenoteerde ondernemingen gerekend met minimaal 500 medewerkers en een jaaromzet van 40 miljoen euro.

Volgens De Waard is die richtlijn niet streng genoeg. "In de richtlijn staan echt wel wat harde regels, maar wel vooral op hoofdlijnen. Er is dus veel speelruimte voor grote ondernemingen."

Private ondernemingen zijn over het algemeen nog minder transparant dan beursgenoteerde bedrijven. Van de 96 geanalyseerde private bedrijven geeft een kwart (beperkte) informatie over hun impact op het klimaat.