Van pup tot politiehond: Bumper stopt binnenkort met sociale media

De bekende Rotterdamse politiehond Bumper is binnenkort niet meer te zien op sociale media. De afgelopen jaren konden mensen meekijken met Bumpers opleidingstraject, maar na de zomer gaat de hond examen doen. Dan wordt bepaald of hij officieel politiehond kan worden.

Als Bumper slaagt voor zijn examen, begint het echte werk. "Bumper gaat dan op serieuze meldingen af, waarbij we ook rekening moeten houden met verdachten. Dat kan niet zomaar worden gedeeld op sociale media", zegt een woordvoerder van de politie Rotterdam. Daarom is besloten om vanaf september te stoppen met het delen van foto's en video's.

"Jarenlang hebben jullie die Bolle en mij kunnen volgen tijdens mijn opleiding tot politiehond. Maar aan alle goede dingen komt een eind", 'schrijft' Bumper op Facebook. De hond heeft in twee jaar tijd een grote fanbase opgebouwd op sociale media, met 43.000 volgers op Instagram en meer dan 100.000 op Facebook. "Hopelijk hangt binnenkort de vlag uit met mijn riem eraan. Dan mag ik met de grote jongens aan het echte werk beginnen. Spannend."

Bijzonder traject

Bumper kwam binnen als pup en is inmiddels een volwassen hond. Normaal gesproken worden politiehonden extern opgeleid en door de politie gekocht. "Maar in dit bijzondere geval heeft een collega de hond opgeleid", vertelt de woordvoerder. "Daarom wilden wij mensen graag een inkijkje geven in het opleidingstraject." Bumper werd begeleid door Stephan Verwegen, op sociale media ook wel bekend als 'die bolle'.

Vorige maand viel Bumper nog in de prijzen bij de Best Social Awards. Hij won een prijs in de categorie van het Beste Dier.