Codekraker Alan Turing op nieuw Brits biljet van 50 pond

Het nieuwe Britse geldbiljet van 50 pond krijgt de afbeelding van wiskundige Alan Turing. Turing was het brein achter het kraken van de geheime Enigma-code van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden konden daardoor de geheime instructies van de Duitse strijdkrachten ontcijferen en 'meelezen'.

"Alan Turing was een excellente wiskundige, zijn werk heeft een enorme invloed gehad op hoe we vandaag leven", zei Mark Carney van de Bank of England tegen de BBC. "Als de vader van de computerwetenschap en kunstmatige intelligentie en als oorlogsheld waren de bijdragen van Turing verreikend en baanbrekend. Turing is een reus op wiens schouders velen staan."

Het leven van de nu geëerde wiskundige eindigde in een tragedie. In 1952 werd hij gearresteerd en veroordeeld omdat hij een relatie had met een 19-jarige man uit Manchester. Homoseksualiteit was toen nog strafbaar in het Verenigd Koninkrijk. Turing werd voor straf chemisch gecastreerd. Hij stierf in 1954, pas in 2013 kreeg hij eerherstel.

Wetenschapper

Dat de Bank of England een wetenschapper wilde afbeelden op het 50 pondbiljet was al bekend. De bank vroeg de bevolking mee te denken over wie dat dan moest zijn. Dat leverde meer dan 225.000 reacties op, waarin bijna duizend wetenschappers werden genoemd.

De Bank of England brengt het nieuwe bankbiljet eind 2021 in omloop. Het briefje van 50 wordt in het dagelijks leven weinig gebruikt. Toch zijn er op dit moment zo'n 344 miljoen in roulatie.