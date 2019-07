Hoe hoger het niveau in het amateurvoetbal, hoe slechter de financiën

Hoe hoger een amateurclub speelt, hoe slechter de voetbalclub er financieel voorstaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Waarborgfonds Sport, dat de financiële situatie van bijna driehonderd voetbalclubs heeft doorgelicht.

De problemen komen voornamelijk door de hoge kosten van trainers en spelers. Een op de vijf clubs die in de drie hoogste amateurklassen (de tweede en derde divisie, of in de hoofdklasse) spelen, heeft betalingsproblemen. In de klassen daaronder gaat het om een op de zeventien.

Voetbalclubs willen zelf graag promoveren naar een hoger niveau, maar de onderzoekers vragen zich af of dit financieel gezien wel verstandig is.

Fors betaald

"Het is dagelijkse kost dat spelers en trainers ook bij amateurclubs fors worden betaald", zegt Dick Zeegers, directeur van het Waarborgfonds Sport, in het NOS Radio 1 Journaal na een artikel in De Telegraaf. "Je ziet wel dat er op hoog niveau meer inkomsten zijn door sponsors en uit de kantine. Maar die wegen niet op tegen de uitgaven aan personeel. Dat is een scheve verhouding."

Het stoort Zeegers dat er vaak sprake is van transfers. "Dan zie je dat er twaalf nieuwe spelers komen. We hebben het hier over amateurvoetbal en niet over profvoetbal, voor alle duidelijkheid."

Ook vragen leden van de clubs zich vaak af of hun contributie niet rechtstreeks naar het eerste elftal gaat. Zeker als de contributie omhoog moet en het eerste team goed betaald krijgt, kan het bestuur van de club dat beleid moeilijk verkopen.

Terug naar de basis

Voetbalclubs als JVC Cuijk en LAC Frisia hebben de afgelopen tijd flink gesneden in de kosten van het eerste team. JVC Cuijk speelde bijvoorbeeld in de derde divisie, maar vanwege een begrotingstekort werd dat team gestopt. Het hoogste team van die club speelt nu in de derde klasse, vier klassen lager.

"Er zijn clubs die stoppen met het betalen van spelers van het eerste elftal", zegt Zeegers. "Die zeggen: we gaan terug naar de basis."

Zeegers zegt dat de KNVB een belangrijke rol heeft om dit beter te laten verlopen. De voetbalbond zegt in een reactie dat er meer toezicht op financiën komt.