Honderden arrestaties in Frankrijk na voetbalwinst Algerije

Honderden mensen zijn afgelopen nacht in Frankrijk gearresteerd nadat Algerije zich ten koste van Nigeria had geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. In Lyon, Marseille en Parijs kwam het tot rellen en confrontaties tussen voetbalsupporters en de politie. Vorige week week, rond de halve finale, waren er ook al problemen.

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 282 mensen opgepakt, al wordt een klein deel van die arrestaties ook gezien als uitvloeisel van rellen tijdens de viering van de nationale feestdag Quatorze Juillet, gisteren. Ongeveer 250 mensen zitten nog vast.

Door de 2-1 overwinning op Nigeria staat Algerije in de finale van het voetbaltoernooi. Duizenden Algerijnen gingen de straat op om dat te vieren. In Frankrijk wonen veel Algerijnen, het Afrikaanse land is een voormalige Franse kolonie.

In Marseille mochten de feestende voetbalfans van het stadsbestuur niet in de buurt van de oude haven komen, waar vanwege de nationale feestdag een grote vuurwerkshow was. Dat leidde tot botsingen met de politie, die traangas inzette om de menigte te verspreiden.

De ongeregeldheden gingen tot vroeg in de ochtend door: