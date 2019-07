Jongen van 12 glipt zonder ticket vliegtuig in op Heathrow

Een jongen van 12 is erin geslaagd zonder papieren of ticket aan boord te stappen van een vliegtuig op vliegveld Heathrow bij Londen. Pas in het vliegtuig kwam de bemanning erachter dat de jongen, die alleen was, geen boardingpass had, toen ernaar werd gevraagd om hem zijn stoel te kunnen wijzen, meldt de Britse krant The Telegraph.

De jongen heeft zijn actie mogelijk ondernomen voor een weddenschap, om te kijken hoe ver hij kon komen. Hij was met de overige passagiers meegelopen naar het toestel, dat zou vertrekken naar Los Angeles. Passagiers zeggen dat hij zich verzette toen het personeel hem uit het vliegtuig wilde begeleiden. De politie werd erbij gehaald om hem van boord te halen.

Beveiliging hoogste prioriteit

De beveiliging van de luchthaven is in verlegenheid gebracht door het incident en heeft zijn excuses aangeboden aan de overige passagiers. Die werden allemaal opnieuw gecontroleerd en de vlucht naar Los Angeles liep meer dan vier uur vertraging op.

Hoe de jongen de strenge beveiliging op de luchthaven kon omzeilen, is nog een raadsel. Mogelijk kwam hij met een andere vlucht op Heathrow aan en was hij in de transitzone om over te stappen. De autoriteiten zoeken nog uit wat zijn nationaliteit is, mogelijk komt de jongen uit Nederland.

Het incident heeft geleid tot bezorgdheid over de effectiviteit van de beveiliging. Heathrow is de drukste Britse luchthaven en de beveiliging heeft de hoogste prioriteit, laat de luchthaven aan de krant weten.