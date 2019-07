EU-satellietnavigatiesysteem Galileo plat na 'technisch incident'

Sinds enkele dagen ligt het satellietnavigatiesysteem Galileo grotendeels plat. De Europese tegenhanger van GPS kampt met "een technisch incident", staat op de website van het prestigieuze EU-project.

Smartphones en andere apparaten kunnen sinds vrijdag geen gebruik maken van het positioneringssysteem. Volgens de BBC wordt er automatisch overgeschakeld op GPS. Of, afhankelijk van de geïnstalleerde chip, op het Russische of Chinese satellietnetwerk.

De reddingsdienstservice van Galileo zou nog wel functioneren. Daarmee kunnen mensen in nood worden gelokaliseerd met behulp van het satellietnetwerk.

Miljardenproject

Het systeem maakt momenteel gebruik van 26 satellieten in een baan om de aarde. Dat moeten er in totaal 30 worden voor 2020. Het is een samenwerking tussen de EU en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

De problemen zijn gerelateerd aan de infrastructuur op de grond. Details worden niet gegeven, maar volgens het verantwoordelijke EU-orgaan is de oorzaak gevonden en wordt er gewerkt aan een oplossing.

Galileo is sinds 2016 in gebruik. Oorspronkelijk was het budget drie miljard euro, maar voordat het systeem in gebruik werd genomen waren de kosten verdrievoudigd, meldt de BBC. Het EU-satellietnetwerk werd gebracht als nauwkeuriger dan GPS, het systeem van de Verenigde Staten. Op de eerste plaats moet het Europa onafhankelijk maken van Amerikaanse satellieten.