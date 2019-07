In bikini door Berlijn voor veilig fietspad

In Berlijn en de rest van Duitsland gebruiken steeds meer mensen de fiets. In de hoofdstad steeg het aantal fietsers met bijna 9 procent in 2018. Daarom wil de Duitse hoofdstad graag fietsvriendelijker worden, want met het stijgende aantal fietsers, stijgt het aantal fatale ongelukken ook.

In 2018 overleden 11 fietsers in Berlijn, 806 raakten zwaargewond. Anders dan in Nederland zijn er amper volledig beschermde fietspaden en moeten fietsers mee in het autoverkeer. Ook zijn er geen gescheiden stoplichten voor fietsers en motorrijtuigen. Veruit de meeste ongelukken gebeuren als een fietser rechtdoor gaat, waar een vrachtwagen of auto rechtsaf wil slaan. Een jaar geleden overleed de 8-jarige Constantin in Berlijn op deze manier. Een vrachtwagen zag het jongetje over het hoofd.