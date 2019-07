'Martin Sitalsing nieuwe eenheidschef politie Midden-Nederland'

Bronnen in de top van de politie zeggen tegen NRC Handelsblad dat de leiding van de Nationale Politie op het punt staat om voormalig politieman Martin Sitalsing tot chef van de eenheid Midden-Nederland te benoemen. Sitalsing is geboren in Suriname. Als hij benoemd wordt, is hij de eerste eenheidschef en hoogste leidinggevende met een migratieachtergrond.

Sitalsing (57) is voorzitter van de raad van bestuur van de ggz-instelling Lentis in Groningen en het forensisch psychiatrisch centrum Dr. S. van Mesdag in dezelfde plaats. Tussen 1984 en 2012 maakte hij carrière bij de politie. Bij zijn vertrek was hij korpschef in de regio Twente.

Sitalsing stapte op omdat hij niet aanmerking kwam voor een topbaan bij de nog te vormen Nationale Politie. In een interview met de Volkskrant speculeerde hij kort voor zijn vertrek al op een terugkeer. "Er is me gezegd: Martin, de deur blijft open staan", zei hij tegen de krant.