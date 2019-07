Eindhoven Airport enige tijd dicht wegens dreiging tegen Belg

Eindhoven Airport is aan het eind van de middag enige tijd dicht geweest vanwege een bedreiging. Passagiers moesten vanwege een politieactie in het vliegtuig blijven, meldt Omroep Brabant.

De maatregel werd genomen in verband met een onderzoek van de Belgische autoriteiten. De marechaussee wil hier verder niets over zeggen.

Volgens Omroep Brabant hadden de Belgische autoriteiten gemeld dat een Belg op de luchthaven het doelwit zou zijn van zware criminelen. De Belg was op de luchthaven om een familielid op te halen. Nadat hij was opgespoord werd hij onder politiebegeleiding naar Belgiƫ gebracht en overgedragen aan de Belgische autoriteiten.

De politie rukte uit met kogelwerende vesten en een helikopter van de Dienst Speciale Interventies, waaronder arrestatieteams vallen. Niet duidelijk is wat de dreiging precies inhield en of de Belg een bekende van de politie is.