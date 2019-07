Nederlander krijgt in Rome 550 euro boete voor wangedrag in fontein

Een 36-jarige Nederlander heeft een boete van 550 euro gekregen omdat hij muntjes uit een fontein op Piazza Navona in Rome gehaald heeft.

Hij werd op heterdaad betrapt toen hij in de vroege ochtend in de Fontana del Moro van Bernini en Giacomo della Porte stapte. Toen hij besefte dat de politie hem had gezien, probeerde hij de buit nog te verbergen, zegt de Romeinse politie.

Het stadsbestuur van Rome, onder leiding van burgemeester Virginia Raggi, treedt sinds kort hard op tegen irritant en onbeschaafd gedrag van toeristen. Het is onder meer verboden om pootje te baden in de fonteinen en om na 23.00 uur alcohol te drinken op straat. Ook het bekladden en kerven van namen op monumenten - wat tientallen malen per jaar gebeurt - wordt niet meer getolereerd.

Binnenkort worden de straffen nog verhoogd. "Rome blijft een gastvrije stad, maar dat wil niet zeggen dat we allerlei gedrag maar moeten tolereren", zegt Raggi.