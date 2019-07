Auto zwaar beschadigd door explosie in Haarlem

In een woonwijk in Haarlem is vannacht een geparkeerde auto zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Volgens de politie was de knal rond 04.00 uur in de wijde omgeving te horen.

Het is niet duidelijk of de explosie in of buiten de auto was. De politie heeft forensisch onderzoek in en om de auto gedaan en heeft ook een explosievenexpert ingeschakeld, schrijft NH Nieuws.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft een buurtonderzoek ingesteld. Agenten hebben al met een groot aantal mensen gesproken en vragen getuigen zich te melden.