Dijken langs de Mississippi houden stand tijdens storm

De tropische storm die over Louisiana in het zuiden van de VS trekt, lijkt niet zo'n verwoestend effect te hebben als werd gevreesd. Storm Barry kwam als orkaan van de eerste categorie, de minst zware op een schaal van vijf, en is afgezwakt tot een tropische storm.

Verwacht werd dat er door storm Barry in de stad New Orleans zo'n 600 millimeter regen kon vallen. Gisteren viel het mee: het regende, maar de zon kwam ook af en toe door. Voor vandaag wordt 50 tot 100 millimeter verwacht.

Voor New Orleans zijn de waarschuwingen inmiddels ingetrokken. Voor andere steden die meer naar het westen langs de kustlijn liggen, blijft de waarschuwing nog wel van kracht.

Mississippi staat hoog

De afgelopen dagen werd vooral de rivier Mississippi in de gaten gehouden. Door de vele regen van de afgelopen maanden, stond het water al drie meter hoger dan normaal. Door de storm zou het water nog verder kunnen worden opgestuwd. Uiteindelijk hebben alle belangrijkste dijken langs de Mississippi het gehouden.

Volgens het Amerikaanse Nationale Orkaan Centrum is het nog steeds mogelijk dat regen tot overstromingen leidt. De gouverneur van Louisiana roept de inwoners dan ook op om waakzaam te blijven. "De storm heeft nog een lange weg te gaan voor hij de staat verlaat."

Elektriciteit uitgevallen

Op veel laaggelegen plekken zijn wel wegen ondergelopen. Ook zijn er landverschuivingen en zitten meer dan 140.000 mensen zonder stroom.

Vannacht werd nog een poging om een gezin uit z'n huis te evacueren gestaakt, omdat een reddingsactie door het hoge water te gevaarlijk was.