Politie: diverser maken van het korps zeer moeilijk

Volgens Niewerth probeert de politie dit probleem al zo'n twintig jaar aan te pakken. "Maar ik kan u verzekeren, het is heel moeilijke problematiek waar we mee bezig zijn." De toenemende diversiteit bij de politie leidt er volgens hem toe dat agenten elkaar niet meer automatisch op alle punten aanvoelen en begrijpen.

Als er sprake is van discriminatie, pesten en uitsluiting zal de leiding niet schromen om scherp en hard op te treden, zegt Niewerth. "Maar als je wilt straffen moet je het kunnen aantonen. Dat is best ingewikkeld."

Inlevingsvermogen

De politiebond NPB kreeg vandaag honderden reacties binnen, ook van mensen die de kritiek onderschrijven. Toch komt regelrechte discriminatie of pesterij niet heel veel voor, meent Niewerth. "Ik wil dat niet bagatelliseren, maar als je het hebt over incidenten, hoe oud zijn die dan? Elk incident is er een te veel, maar als er veel incidenten zijn verbaast mij dat niet, want er zijn gelukkig heel veel collega's met een diverse achtergrond die soms al dertig jaar bij de Nationale Politie werken."

Volgens Niewerth is gebrek aan inlevingsvermogen een vaker voorkomend probleem. "Als je wit bent en westers opgevoed is het soms moeilijk om in te voelen wat de problemen van een ander zijn." Dat leidt tot woede en onbegrip. Belangrijk is volgens hem dat je daar met elkaar over praat.

Positief vindt Niewerth dat agenten met een diverse achtergrond in tal van functies zijn ingestroomd. "Bij de top loopt dat nog iets moeilijker. Ik zou daar graag een versnelling zien en dat wil de korpsleiding ook."