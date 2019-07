Tientallen doden door moessonregens in Nepal en India

Nepal en het noordoosten van India worden getroffen door hevige regenval. De afgelopen dagen zijn tientallen mensen omgekomen door overstromingen en aardverschuivingen.

In het gebied regent het sinds donderdag onophoudelijk. De moessonregens hebben in Nepal het leven gekost aan dertig mensen. Ook worden achttien inwoners vermist. Mensen worden met bootjes geƫvacueerd.

In Noordoost-India staat het dodental op twaalf. In de deelstaat Assam zijn de huizen van bijna 900.000 mensen ondergelopen. Duizenden mensen zitten noodgedwongen in opvangkampen.

Het moessonseizoen, dat doorgaans van juni tot en met september loopt, leidt in de regio jaarlijks tot dodelijke overstromingen. Ook de komende dagen wordt veel regen verwacht.