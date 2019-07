Automobilist botst frontaal op stilstaande politieauto

Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt toen hij op de N34 bij Coevorden op volle snelheid frontaal tegen een lege, stilstaande politieauto botste. De politie had de weg afgezet in verband met een ongeluk verderop bij Dalen. De zwaailichten van de politieauto stonden aan, zegt een woordvoerder.

De automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet niet hoe ernstig de verwondingen zijn.

Bij het eerdere ongeluk bij Dalen waren meerdere auto's betrokken. Volgens de regionale omroep RTV Drenthe raakte eerst een auto met een aanhanger met grind van de weg. Onmiddellijk daarna botsten vier andere auto's op elkaar, vermoedelijk omdat er grind op de weg was gekomen.

Ook de bestuurder van de auto met aanhanger is naar het ziekenhuis gebracht.