Verwaarloosde leeuw Simba van Irak naar Nederland gebracht

Een verwaarloosde en vermagerde leeuw uit Irak is sinds gisteren in Nederland. Stichting Leeuw heeft het dier vanuit Bagdad over laten komen om het op te vangen en te verzorgen. Leeuw Simba, die vermoedelijk een jaar of twee is, werd in januari door twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Irak bij toeval ontdekt op een markt.

"Hij zat daar in een heel klein kooitje en stond te koop", zegt Daphne Pels van Stichting Leeuw. "De mensen van de ambassade wilden daar iets aan doen en benaderden ons." De stichting wilde daarna proberen het dier te kopen. "Maar gelukkig hoefde dat niet meer, want de Irakese overheid nam hem in beslag en bracht hem onder in de dierentuin van Bagdad."

De leeuw was toen hij in januari werd aangetroffen erg mager. Ook was hij ontklauwd. "Dan halen ze de nagels met wortel en al uit de poten." Volgens Pels van Stichting Leeuw groeien die nooit meer terug.