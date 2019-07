Eerste watertrein bereikt uitgedroogd Chennai

In de Indiase stad Chennai is per trein de eerste waterbevoorrading aangekomen. De miljoenenstad kampt met extreme droogte en de waterreservoirs zijn bijna uitgeput. De trein werd met gejuich en bloemenslingers onthaald.

De afgelopen jaren viel er nauwelijks regen in Chennai, hoofdstad van deelstaat Tamil Nadu in het zuidoosten van het land. De levering van leidingwater was al met 40 procent verminderd.

Sinds een maand was er een acuut tekort aan water. Inwoners moeten vaak uren in de rij staan voor drinkwater.

2,5 miljoen liter

De trein, met uit vijftig tankwagons, was beladen met 2,5 miljoen liter water. Het transport van het landinwaarts gelegen Jolarpet naar Chennai, een afstand van zo'n 220 kilometer, duurde ongeveer 5 uur. De voorbereiding van het transport duurde dagen.

Het water is afkomstig uit de Metturdam, een van de grootste van India. Het is de bedoeling dat de komende dagen meer treinen water naar Chennai brengen. Daarmee moet de stad van water worden verzekerd tot de moessonregens komen.