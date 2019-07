Rutte: traditie jaarwisseling behouden, maar gevaarlijkste vuurwerk verbieden

Het kabinet vindt een algeheel verbod op knalvuurwerk te ver gaan. Zoals verwacht besloot het kabinet vandaag om met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 wel de zogeheten derde categorie in de ban te doen: dat betekent dat over anderhalf jaar bijvoorbeeld enkelschotsbuizen en grotere knalstrengen niet meer zijn toegestaan.

Onder meer de Nationale Politie vindt dat al het knalvuurwerk moet worden verboden en korpschef Akerboom reageerde deze week al teleurgesteld op het voorgenomen besluit, maar premier Rutte zei dat het kabinet ook "ruimte wil laten voor tradities, die voor heel veel mensen heel belangrijk zijn".

Volgens hem vormen de maatregelen die nu worden genomen een goede balans en is het een middenweg. Zo wordt juridisch duidelijker geregeld dat gemeenten zelf een plaatselijk vuurwerkverbod mogen instellen Ook wil het kabinet dat mensen die geweld gebruiken tegen de politie, de brandweer of ambulancepersoneel niet meer kunnen wegkomen met alleen een taakstraf.

De premier zei overigens dat hij zelf niets heeft met vuurwerk. "We hadden een hond thuis, die zat in paniek over al die schoten te janken, dus ik heb er altijd een pesthekel aan gehad." Op de vraag of hij uitsluit dat er later alsnog een totaalverbod komt, antwoordde Rutte dat dit kabinet geen plannen heeft om verder te gaan.