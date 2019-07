Man die auto stal met kinderen erin gelyncht in Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia is een autodief gelyncht door omstanders. Hij stal een auto waarin drie kinderen zaten.

Een 25-jarige vrouw parkeerde haar auto gisteravond voor een pizzeria en liet haar drie kinderen in de draaiende auto. Ze ging de zaak binnen, waar haar vriend (25) werkt. Op dat moment wist een 54-jarige man de auto open te breken. Hij ging er met de auto - en de drie kinderen - vandoor.

De vriend van de vrouw, vader van twee van haar drie kinderen, zette de achtervolging in. De autodief kwam al snel vast te zitten in het verkeer en sloeg op de vlucht. De vader wist hem te achterhalen en begon op hem in te slaan. Hij kreeg daarbij hulp van omstanders.

Hulpdiensten troffen de dief bewusteloos aan op straat, met verwondingen aan zijn hoofd. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed korte tijd later.

De man en de vrouw worden verhoord door de politie. Justitie heeft camerabeelden in handen en gaat bekijken of de man wordt aangeklaagd. De kinderen, respectievelijk zeven maanden, 1,5 jaar en 5 jaar oud, bleven ongedeerd.