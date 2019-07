Gemeenten willen centrale regie tegen eikenprocessierups

Silvia Hellingman van het Kenniscentrum Eikenprocessierups is er deze week voor het eerst in geslaagd opnamen te maken van een koolmees die een eikenprocessierups voert aan jongen in zijn nest. Dat gebeurde op een proeflocatie voor natuurlijke bestrijding in Wapserveen. Op die proeflocatie met nestkasten waren 65 procent minder eikenprocessierupsen dan op de locatie zonder nestkasten. Met deze beelden is volgens haar bewezen wat al wel bekend is: bestrijding door de inzet van natuurlijke vijanden is effectief.