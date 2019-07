Deurwaarder gegijzeld en zwaar mishandeld tijdens werk

Een deurwaarder is deze week in Nieuwleusen in Overijssel gegijzeld, bedreigd en mishandeld. Er is aangifte gedaan. Inmiddels zijn er twee mensen aangehouden: een man en een vrouw uit dezelfde plaats. Ze zitten nog vast.

Volgens RTV Oost was de deurwaarder naar een ondernemer gestuurd die op last van de rechter een flink bedrag moest betalen aan pensioenpremies die hij van zijn medewerkers had achtergehouden. Daarnaast moest hij duizenden euro's aan ontslagvergoeding betalen aan chauffeurs die door hem op straat waren gezet.

Stalen pijp

Waar het misging is onduidelijk, maar de regionale omroep schrijft dat het volledig escaleerde toen deurwaarder langskwam. De man werd enige tijd vastgebonden en zou met een stalen pijp geslagen zijn, met meerdere botbreuken tot gevolg.

De politie bevestigt dat er een 51-jarige man uit Amersfoort woensdag is mishandeld in Nieuwleusen. Ook zegt de woordvoerder dat de man tegen zijn wil werd vastgehouden, bedreigd en mishandeld. De politie wil niet zeggen of de man inderdaad een deurwaarder is.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) bevestigt het verhaal wel en is geschrokken van wat er is gebeurd.

"We hebben met verbijstering kennisgenomen van het geweld tegen een van onze collega's. We spreken tegelijk ook onze zorg uit over de bescherming van de veiligheid van gerechtsdeurwaarders."

In de kou

De KBvG zegt dat deurwaarders vaker te maken krijgen met geweld, maar dat er met aangiftes daarvan nauwelijks iets wordt gedaan.

"Politie en Openbaar Ministerie laten gerechtsdeurwaarders ernstig in de kou staan. Het wordt echt tijd dat hier snellere opvolging aan gegeven gaat worden", zegt de organisatie.

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.