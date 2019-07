Oproep Slob voor islamitische school genegeerd door gemeente Westland

Minister Slob was in eerste instantie tegen de komst van de nieuwe islamitische school. Het conflict hierover leidde tot de Raad van State, die in april besloot dat de school er toch zou mogen komen. Het schoolbestuur van stichting Yunus Emre heeft aangetoond dat een islamitische basisschool in de gemeente Westland levensvatbaar kan zijn. Volgens de wet komt de school dan in aanmerking voor financiering door de overheid.

De gemeenteraad besloot dinsdag zich niets van het besluit van de Raad van State aan te trekken en stemde tegen de komst van Yunus Emre. Volgens een meerderheid belemmert de nieuwe islamitische school onder meer de integratie.