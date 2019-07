Fonteinkruidplaag moet met extra maaibeurt op Randmeren teruggedrongen worden

Het is een plaag die zo'n 10 jaar geleden begon. In de ondiepe delen van de Randmeren woekert fonteinkruid. De kotter GM29, Genemuiden 29, vaart daarom deze zomer niet om paling en snoekbaars te vissen. Op het voorplecht van het schip is een stalen constructie gemaakt, met daaraan een brede grasmaaier. Die maait maandenlang, iedere dag, waterplanten in de Randmeren.

Fonteinkruid heeft grote voordelen voor de waterkwaliteit, zorgt voor zuurstof en voorkomt blauwalg. Het water in de jachthaven van Almere is dan ook kraakhelder. Maar toch zorgt het ook voor een groot nadeel: voor de watersporters is het een ramp, zegt havenmeester Lesley Anema.

"Zeilwedstrijden kunnen niet doorgaan omdat je op weg van de ene naar de andere boei opeens vast komt te liggen. Het aantal passanten is teruggelopen, watersporters mijden de randmeren". Anema haalt met een hark de slierten fonteinkruid uit het water. "Het is taai spul, als het in de schroef komt loopt de motor vast. Zelfs de reddingsbrigade loopt soms vast."

Na een klein stukje maaiend varen zitten de netten van de GM29 alweer vol. Ze worden omhoog getakeld en leeggestort op het dek. Daar ligt binnen een paar uur een groet berg felgroene plantenmassa. "We halen zo'n 30 kuub per dag op", zegt schipper Wouter Hager. "Gisteren was het zoveel dat de vrachtwagen het niet allemaal kon meenemen".

Zo gaat de maaibeurt in zijn werk: