Regio Amsterdam stopt tijdelijk met bouw nieuwe datacenters

De bouw van nieuwe datacenters in de Metropoolregio Amsterdam is voor een jaar stilgelegd. De enorme groei van het aantal datacenters in de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer leidt tot problemen, onder andere met de energiecapaciteit.

De Metropoolregio is inmiddels het gebied met de meeste datacenters ter wereld. De grote hoeveelheid van dit soort panden leidt tot voor overlast. Daarom is besloten om "meer regie te krijgen op de vestiging van datacenters in Amsterdam en Haarlemmermeer", staat in een persbericht.

Gemeenten kunnen nauwelijks bepalen waar datacenters komen, of aan welke eisen ze moeten voldoen. "Ze passen vrijwel altijd in de bestemmingsplannen", zegt een woordvoerder. "Als gemeenten willen we daarom meer regie over de vestiging van nieuwe datacenters en we vragen hun ook bij te dragen aan de duurzaamheidsopgaven."

Nieuw beleid

Verantwoordelijk wethouder van Amsterdam Marieke van Doorninck zegt dat de datacenters bij ons consumptie- en leefpatroon hoort. "En tot op zekere hoogte zullen we de bijbehorende infrastructuur moeten accepteren, maar de ruimte in Amsterdam is schaars."

In de Metropoolregio wordt de rem er voor een jaar opgehouden. Dat geeft de betrokken gemeenten de tijd om het beleid voor datacenters aan te passen, zodat er meer invloed uitgeoefend kan worden op waar ze komen.