Onweersbuien en wateroverlast in midden van het land

Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code geel afgegeven. Behalve in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland komen in het hele land stevige onweersbuien voor. In korte tijd valt er veel neerslag (20-30mm per uur) en mogelijk hagel.

Ook waarschuwt het KNMI voor harde windstoten (rond 60 km/per uur) en blikseminslag. Mensen wordt aangeraden om open gebieden en open water te vermijden.

Vooral uit Utrecht, het Gooi en vanaf de Veluwe komen al berichten over wateroverlast. Straten staan blank en het water druppelt bij sommige mensen door het dak naar binnen. Op het Mediapark is ook veel overlast, daar stroomt water het gebouw van BNN/VARA in.