'De Malediven van Siberië': chemisch meer is Instagram-hit

In de bossen even buiten de Russische stad Novosibirsk, in Siberië, ligt een meer met een opmerkelijk felle kleur. Het turquoise doet denken aan helder blauw zeewater op tropische bestemmingen. Inwoners van de op twee na grootste stad van het land noemen het meer daarom liefkozend 'de Malediven'.

Sinds halverwege juni is het meer een hit op Instagram. Vrouwen poseren langs de oever in zomerse outfit of bikini. Er worden yogaposes gedaan. Een bruidspaar nam er zelfs trouwfoto's. Het meer zo'n hype dat het een eigen pagina op het sociale medium heeft.