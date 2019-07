'Kabinet wil Dijsselbloem bij IMF'

Nederland schuift Jeroen Dijsselbloem naar voren als kandidaat-directeur van het Internationaal Monetair Fonds, schrijft de Volkskrant. De oud-minister van Financiën wordt geacht meer kans te hebben dan een andere gegadigde, voormalig premier Jan Peter Balkenende.

Het IMF heeft een nieuwe directeur nodig omdat Christine Lagarde vertrekt naar de Europese Centrale Bank. Traditiegetrouw wordt het IMF geleid door een Europeaan. De Europese Unie wil nog deze maand een kandidaat voordragen.

Deze week zei minister Hoekstra van Financiën tegen journalisten dat Nederland verschillende "uitstekende kandidaten" voor die post heeft. Hij noemde geen namen, maar doelde volgens de Volkskrant op onder anderen zijn partijgenoot Balkenende. Die is tegenwoordig hoogleraar in Rotterdam en commissaris bij ING.

Premier Rutte zou het CDA er nu echter van hebben overtuigd dat PvdA'er Dijsselbloem betere papieren heeft. Onder meer Frankrijk en Duitsland hebben Rutte laten weten dat Balkenende geen kans maakt bij het IMF, schrijft het dagblad.

Valkuilen

Dijsselbloem heeft internationaal een gedegen reputatie als voorzitter van de Eurogroep tussen 2013 en 2018. Wel is hij niet overal even geliefd: in Zuid-Europa wordt hem verweten dat hij landen als Italië en Griekenland te hard heeft aangepakt. Het kabinet zal volgens de Volkskrant een internationale lobby starten om dit soort "valkuilen" in beeld te brengen.

De PvdA'er Dijsselbloem, die sinds kort voorzitter is van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft nog niet gereageerd op de berichten dat zijn naam rondzingt. Volgens de Volkskrant zijn onder de medekandidaten de Spaanse minister Nadia Calviño van Financiën en de Finse oud-Eurocommissaris Olli Rehn. Al eerder werd de naam genoemd van de Britse centralebankpresident Mark Carney.