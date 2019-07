Utrecht roept 'klimaat-noodtoestand' uit

Utrecht heeft vannacht de noodtoestand van het klimaat uitgeroepen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) waarin wordt opgeroepen een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken.

Daarmee volgt Utrecht de steden Amsterdam en Haarlem, meldt RTV Utrecht. Ook steden als Londen, Parijs en Sydney riepen de noodtoestand van het klimaat uit.

Initiatiefnemer en PvdD-raadslid Maarten van Heuven: ''Door de klimaatcrisis uit te roepen, doen we wat moreel gezien van ons verwacht mag worden. Meer echt duurzame energie, dus geen biomassacentrales en mestvergisters. Wel meer natuur, meer biodiversiteit, veel meer plantaardige voeding, en meer duurzaam openbaar vervoer in plaats van auto's en vliegtuigen. We kunnen de urgentie van het klimaatprobleem niet langer ontkennen en doorschuiven naar volgende generaties. Gelukkig vindt de overgrote meerderheid in de Utrechtse gemeenteraad dit ook!"

Voor de motie stemden GroenLinks, Denk, Student & Starter, SP, PvdA en D66. In de Utrechtse gemeenteraad hebben die samen 33 van de 45 zetels.