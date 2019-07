Nederlandse kunsthandelaar mag vlag overhandigen aan Trump: 'heel eervol'

Het Witte Huis heeft de Nederlandse kunsthandelaar Bert Kreuk uitgenodigd om volgende week zijn Amerikaanse vlag persoonlijk te overhandigen aan president Trump. De vlag was de eerste die op D-day, de geallieerde invasie van Normandië in de Tweede Wereldoorlog, aan land kwam.

"Dit is een hele eervolle uitnodiging, daar ben ik erg dankbaar voor", zegt Kreuk. De ceremonie zal plaatsvinden tijdens het bezoek van premier Rutte aan het Witte Huis, komende donderdag. Daarna komt de historische vlag in het Smithsonian Museum in Washington DC te liggen.

Symbolische gift

De Rotterdamse kunsthandelaar wilde oorspronkelijk de vlag in Nederland overhandigen. "Ik wilde dit teruggeven aan de Verenigde Staten, als een symbolische gift voor de bevrijding van Nederland." Hij heeft aan Amerikaanse veteranen beloofd dat hij de vlag 75 jaar na D-day aan de VS zou geven.

"Ik begreep dat president Trump niet naar Nederland kon komen", zegt Kreuk. De Amerikaanse president werd uitgenodigd om in Terneuzen de Slag bij de Schelde te herdenken, maar sloeg die uitnodiging af.

"Toen kon ik twee dingen doen: blijven volhouden, of deze mooie uitnodiging aannemen en ervoor zorgen dat die vlag komt waar hij hoort." Dat dit 75 jaar na D-day gebeurt, is uiteindelijk toch belangrijker voor hem dan de locatie.

Howard Vander Beek

De vlag werd bij de Amerikaanse aanval op de Normandische stranden gebruikt, op 6 juni 1944. Hij hing op de achtersteven van het schip Landing Craft Control 60 van de Amerikaanse luitenant Howard Vander Beek, de zoon van een Nederlandse immigrant.

Kreuk kocht de vlag in 2016 voor 450.000 euro op een veiling in Dallas. "Toen wist ik al dat hij maar tijdelijk in mijn bezit zou zijn. Ik heb de Amerikaanse droom kunnen waarmaken, altijd veel zaken gedaan in de VS. Dat hebben die jongens op de stranden van Normandië nooit kunnen doen."

In november vorig jaar vertelde Bert Kreuk waarom hij de vlag wil schenken aan Amerika.