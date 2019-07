Haagse scholier (12) mag toch meedoen aan musical, kort geding van de baan

De jongen van 12 die niet mocht meedoen met de afscheidsmusical van groep 8 krijgt alsnog een rol in het stuk. Het kort geding dat zijn ouders hadden aangespannen om af te dwingen dat hij mee mag doen, is daarmee van de baan, zegt de advocaat van de ouders tegen persbureau ANP.

Volgens de advocaat is het besluit de uitkomst van intensief overleg tussen de O.G. Heldringschool in Den Haag en de ouders. Welke rol de scholier krijgt, is niet bekend. "School en ouders hebben afgesproken dat zij hierover geen verdere mededelingen zullen doen aan de media", zegt de advocaat.

Een woordvoerder van de school zei eerder dat het gedrag van de hoogbegaafde jongen onrust veroorzaakte in de klas. Daarom moest hij een alternatief lesprogramma volgen. Als gevolg daarvan kon hij niet meedoen aan de eindmusical. Zijn ouders waren het niet eens met het alternatieve lesprogramma, hielden de jongen thuis en stapten naar de rechter. Nu is er dus alsnog een oplossing gevonden.