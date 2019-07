Minister Slob roept Westland op om islamitische school toch toe te laten

Minister Slob zet druk op de gemeenteraad van Westland om alsnog in te stemmen met de komst van een islamitische school in de gemeente, en wel in Naaldwijk. Blijft de raad bij zijn weigering van eerder deze week, dan grijpt Slob in.

In april oordeelde de Raad van State dat het schoolbestuur van stichting Yunus Emre heeft aangetoond dat een islamitische basisschool in de gemeente Westland levensvatbaar kan zijn. Volgens de wet komt de school dan in aanmerking voor financiering door de overheid.

Belemmering van integratie

De gemeenteraad besloot dinsdag zich daar niets van aan te trekken en stemde tegen de komst van Yunus Emre. Volgens een meerderheid belemmert de nieuwe islamitische school onder meer de integratie.

Minister Slob roept de raad nu op om zich te houden aan de uitspraak van de Raad van State. "Dit raakt aan de grondslagen van de rechtsstaat. Dit is een laatste kans voor de gemeenteraad om zich aan de uitspraak van de Raad van State te houden. Anders zal ik een besluit moeten nemen namens de gemeenteraad, zodat de school kan starten."

Indeplaatsstelling

Dat laatste houdt in dat de minister een zogeheten besluit tot indeplaatsstelling neemt. Dat betekent dat hij een besluit neemt namens de gemeenteraad waardoor de islamitische basisschool van Yunus Emre per 1 augustus 2020 alsnog voor bekostiging in aanmerking komt.

De gemeenteraad van Westland komt dinsdag bijeen.