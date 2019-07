Geen celstraf voor man die per ongeluk vriend doodschoot

Een 22-jarige man die vorig jaar een vriend doodschoot in Almere, krijgt daarvoor geen celstraf. Volgens de rechter was er sprake van een ongeluk. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat het vuurwapen defect was en onbedoeld is afgegaan.

Het 20-jarige slachtoffer was vorig jaar bij de verdachte op bezoek en had een vuurwapen meegenomen. Hij vroeg aan zijn vriend of hij het even wilde vasthouden. Eerst haalde hij de kogels eruit en daarna zei hij dat het veilig was.

Er bleken toch nog kogels in te zitten. Het vuurwapen ging af toen de 22-jarige het in zijn handen had. Het slachtoffer werd in het hoofd geraakt en overleed.